Am Donnerstag sollen die Regelungen der neuen Corona-Schutzverordnung in Sachsen in Kraft treten. Demnach werden die aktuell geltenden Bestimmungen bis zum 14. Februar gelten. Es wird aber auch weitere Verschärfungen geben: Dazu gehört unter anderem die Pflicht zum Tragen von medizinischen Schutzmasken oder FFP2-Masken beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer auf Instagram an. Endgültig beschließen werde das Kabinett die angepassten Regeln am Dienstag. Darin werden auch die Standards und Maskenzertifizierungen aufgelistet sein.