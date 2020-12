Davon ist bei Leon Göring nicht die Rede. Der Oberschüler aus Dresden macht in diesem Schuljahr seinen Abschluss. "Ich mache in diesem Jahr meinen Abschluss an der Sportoberschule. Wir kriegen auch unsere Aufgaben über Lernsax. Aber das sind nicht nur Wiederholungen, es ist auch neuer Stoff dabei. Und ich habe schon Bammel davor, mir das selbst beibringen zu müssen." Für Rückfragen stünden Lehrer per Mail zur Verfügung, Unterricht per Video oder mehr Unterstützung sei erst mal nicht geplant. "Immerhin wurden schon einige Themenfelder für die Abschlussprüfung ausgeschlossen, das hilft," erzählt der Zehntklässler. Doch er sei sich fast sicher, dass die erneuten Schulschließungen und der Wegfall des Unterrichts negative Folgen für die Prüfungen mit sich bringen werden.

Auch für Claudia Cremers Tochter Franziska in Leipzig stehen in der 10. Klasse wichtige Prüfungen an. Am Gymnasium muss sie die sogenannte Besondere Leistungsfeststellung (BLF) absolvieren. Das Ergebnis fließt mit dem Gewicht einer doppelten Klassenarbeitsnote in die endgültige Zeugnisnote ein. "Aber schon jetzt ist klar, dass sie den notwendigen Stoff einfach nicht schaffen", erzählt Cremer. Das habe die Klassenlehrerin schon durchblicken lassen. Man mache jetzt das Beste aus der Situation. Und immerhin scheint die Schule besser gewappnet als im Frühjahr: "Wir haben einen Elternbrief vom Schumann-Gymnasium bekommen. Da heißt es, dass sich Schüler, die noch ein Endgerät brauchen, im Sekretariat melden sollen - die Beschaffung hat also anscheinend funktioniert."