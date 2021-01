Unter dem Titel "Wir machen auf_merksam" haben viele Einzelhändler in Sachsen am Montag auf ihre schwierige Lage im Corona-Lockdown hingewiesen. So auch die Filialleiterin Kelly Beier von der Parfümerie Thiemann in Pirna, deren größter Umsatz zu Weihnachten durch den Lockdown zunichte gemacht wurde. Dass große Drogerieketten öffnen dürfen, ihr kleines Geschäft aber weiter zubleiben muss, ist Kelly Beier unverständlich. Zumal sie in ihrem Geschäft die Hygienebestimmungen viel besser einhalten könne als ein großer Markt, ist sie überzeugt.

Wir haben ja gar keine Chance. Jeder große Drogeriemarkt darf unsere Düfte verkaufen, unsere Pflege verkaufen und wir dürfen es nicht. Das ist für uns unverständlich und für viele andere auch. Kelly Beier Parfümerie Thiemann in Pirna

Die Parfümhändlerin betrachtet sich als optimistischen Menschen. Sie habe aus dem vergangenen Lockdown versucht, das Beste zu machen. Doch nun, im zweiten Lockdown, der immer wieder verlängert wird, verliere sie den Glauben, so Kelly Beier.

Kelly Beier leitet ein Parfümgeschäft in Pirna. Dass große Drogerieketten weiter Düfte verkaufen dürfen, während sie wegen des Lockdowns zumachen musste, ist ihr unverständlich. Bildrechte: Daniel Förster

Ursula Nitzschner, Inhaberin eines Pirnaer Schuhgeschäfts, fühlt sich von der Politik total verlassen, wie sie sagt. Im Frühjahr habe der Bundesminister Jens Spahn noch großmundig getönt, dass diese Fehler, wie die Ladenschließung im Frühjahr, nicht wieder erfolgen. Doch nun mache er genau dasselbe und ohne Hilfen, sagt Ursula Nitzschner, die ihre Situation als schlecht beschreibt. "Ich werde einige Lieferanten anschreiben und anrufen, dass sie auf ihr Geld warten müssen. Ich weiß nicht, wo ich es derzeit hernehmen soll."

Die ganze Winterware ... es ist eine total kaputte Saison. Ursula Nitzschner Inhaberin von "Mode-Mix" in Pirna

Der sächsische Handelsverband betonte, dass die Aktion "Wir machen auf_merksam" trotz des ähnlichen Namens nichts mit der Initiative "#wirmachenauf" zu tun habe. Letztere hatte in sozialen Medien aufgerufen, am Montag Läden und Restaurants trotz staatlichen Verbots für Kunden zu öffnen. Verbände von Handel und Gastronomie hatten sich von dieser Aktion distanziert und an die Unternehmer appelliert, sich an geltendes Recht zu halten.