Struktur ist am wichtigsten, um durch die Lockdown-Wochen zu kommen, sagt Elternberaterin Ulrike Kuhnt: "Am besten, ich habe einen strukturierten Tagesablauf. Es gibt eine Aufstehzeit, Frühstückszeit, Mittagessen, Abendbrot. Es gibt bestimmte Zeiten, wo jeder mal ganz bei sich sein darf. Also auch Eltern müssen so aufmerksam miteinander sein, dass jeder mal Zeit für sich hat und wenn es nur eine halbe Stunde ist, man mal ein Buch lesen oder rausgehen kann zum Spaziergang."

Mal eine Runde rausgehen - ganz wichtig, damit einem die Decke nicht auf den Kopf fällt. Bildrechte: imago images / Markus van Offern