Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen verhängt die Regierung in Tschechien erneut einen weitgehenden Lockdown. Das Gesundheitssystem sei an den Grenzen seiner Kapazität, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula. Die meisten Geschäfte bleiben danach ab Donnerstag geschlossen. Die Bürger sollen nur für den Weg zur Arbeit, für Einkäufe und den Besuch beim Arzt vor die Tür gehen. Erlaubt sind aber auch Spaziergänge in Parks und der freien Natur.