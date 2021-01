Weitere Verschärfungen Lockdown verlängert: Diese Corona-Regeln gelten ab 11. Januar

Hauptinhalt

Es soll heiß hergangen sein in der Video-Debatte der Länderchefinnen und -chefs mit der Bundeskanzlerin in Berlin. Nun steht fest: Der Lockdown wird bis Ende Januar verlängert. Sachsen verschärft die Kontaktbeschränkungen weiter, Schulen und Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Und: Die Winterferien könnten 2021 in Sachsen ausfallen, dafür soll es eine Ferienwoche um Ostern zusätzlich geben.