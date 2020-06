Sachsens Kitas können ab Montag in den Regelbetrieb zurückkehren. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Die Entscheidung ist nach ausführlichen Beratungen mit Infektiologen, Vertretern der Kitapraxis und den Trägern von Kindertageseinrichtungen gefallen, so Kultusminister Christian Piwarz. Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln müssen trotzdem weiterhin eingehalten werden.