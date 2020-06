29.06.2020 | 12:50 Uhr Neue Lockerungen in Sachsen: Was bis zum 17. Juli gilt

In Sachsen gelten seit dem 27. Juni neue Corona-Lockerungen. Das hat das sächsische Kabinett am Mittwoch beschlossen. Was ändert sich? Welche Beschränkungen bleiben? MDR SACHSEN fasst die aktuellen Regeln zusammen. Sie gelten vorerst bis Ende des Monats.