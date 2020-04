Am Donnerstagnachmittag haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darüber beraten, wie sie in der Corona-Krise weiter vorgehen werden. Zur Stunde setzt sich das sächsische Kabinett in Dresden zusammen und beschließt die bevorstehenden Lockerungen für Sachsen. Die Ergebnisse sollen am Abend ab etwa 19:30 Uhr einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Die zeigt MDR SACHSEN hier live.

Gerüchte um Lockerungen und Geisterspiele

Bildrechte: dpa Schon vor der Schalte der Länder ins Kanzleramt war eine Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen öffentlich geworden. Demnach will der Bund einige Lockerungen durchsetzen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) sollen die Krankenhäuser ihre Kapazitäten wieder hochfahren und planbare Operationen wieder eintakten. Zoos und Spielplätze sollen öffnen. Ebenso sollen Familienzusammenkünfte erleichtert werden. Ob diese Punkte in den Bundesländern so umgesetzt werden, ist derzeit unklar. Regionale Spielräume seien möglich, hieß es.

Aus Teilnehmerkreisen sickerte laut dpa durch, dass sich die Fußball-Bundesliga auf Geisterspiele bis mindestens Ende August einstellen müsse. Demnach wollten Bund und Länder am Verbot von Großveranstaltungen für die nächsten Monate festhalten. Das gelte dann auch für alle Volksfeste, Konzerte und sonstige Großveranstaltungen sowie Messen. Die nächste Schaltkonferenz mit der Kanzlerin soll kommende Woche am 6. Mai stattfinden. Bis dahin müssten Bundesliga und Sportvertreter ein Konzept erarbeiten, wie es mit dem Sport weitergehen könne. Die Deutsche Fußball Liga bestätigte am Donnerstag flächendeckende Tests bei allen 36 Profi-Klubs ab 30. April.

Diese Lockerungen will Sachsens Kabinett verabschieden