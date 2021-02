Haarige Zeiten für Sachsens Friseurinnen und Friseure: Erst waren ihre Salons rund zehn Wochen lang geschlossen, ab Montag drängt die stylingbereite Kundschaft in die Läden.

Nach mehr als zwei Monaten angeordneter Schließzeit öffnen ab Montag wieder Friseure und Fußpflege-Salons in Sachsen. Das sieht die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes vor. Allerdings gelten für die Dienstleister strenge Auflagen. Im Vogtlandkreis sind die Vorgaben noch strenger. Dort müssen auch die Kunden negative Tests vorlegen, bevor sie Dienstleistungen beim Friseur, bei der Fußpflege, Fahrschule oder in der Musikschule in Anspruch nehmen.