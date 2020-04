Weil weiterhin für die unteren Klassen der Unterricht in der Schule ausgesetzt ist und die Kitas geschlossen bleiben, findet nur eine Notbetreuung in Horten und Kitas statt. Das Sozialministerium hat die Liste der Berufe der kritischen Infrastruktur erweitert, nach der berufstätige Eltern in diesen Bereichen Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer Kinder haben.

Dazu hat das Kabinett nach Aussage von Ministerpräsident Kretschmer noch keine Details beschlossen. Ein mittelfristiger Plan sei in der Diskussion. Zudem strebe Sachsen bundeseinheitliche Regeln für Vereine und Ausübung von Sportarten an.

Die am Freitag (17. April 2020) vom Kabinett verabschiedete neue Rechtsverordnung gilt ab Montag, 20. April, und ist vorerst bis zum 3. Mai 2020, 24 Uhr gültig. Bis Sonntagabend, 19. April, gelten noch die strengeren Regeln der bisherigen Rechtsverordnung mit den Ausgangsbeschränkungen.



Am 30. April will das sächsische Kabinett über weitere Lockerungen beraten. Die könnten ab 4. Mai 2020 in Kraft treten.