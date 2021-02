Ab Mitternacht vom 14.2. zum 15.02.2021 (Nacht von Sonnabend auf Sonntag) soll es Grenzkontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze geben. Sachsen will seine Regeln an die Bundesvorgaben anpassen. Ausnahmen von der Quarantänepflicht sollen für Berufspendler aus drei Bereichen gelten: Tschechische Bürger, die in Sachsen im Gesundheitswesen oder in der Pflege arbeiten oder in der Landwirtschaft Nutztiere versorgen, dürfen weiterhin ohne Quarantäne einreisen. Aber: Sie müssen sich täglich aufs Coronavirus testen lassen.