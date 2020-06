In anderen Bundesländern sind Busreisen unter Einhaltung der Hygieneregeln bereits wieder erlaubt - etwa im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen. In Hamburg dürfen bei Busreisen allerdings höchstens 50 Prozent der Plätze besetzt werden, zudem müssen Reisende eine Maske tragen. In Bayern startete der touristische Busverkehr bereits Ende Mai - unter Auflagen.

Bis Ende Juni bleibt es an den Kitas und Schulen in Sachsen beim eingeschränkten Regelbetrieb. Es kommen aber weitere "Flexibilisierungen" hinzu, wie das Kultusministerium schreibt. So sind zum Beispiel Zeugnisübergaben, Abschlussfeiern und Feste für Schuleinführungen wieder möglich, wenn Hygieneregeln eingehalten werden. Dasselbe gilt für lternabende, Elterngespräche, Konferenzen und Gremiensitzungen bei Einhaltung der Hygienebestimmungen. "Die genauen Bestimmungen dazu werden wir rechtzeitig bekannt geben", betonte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz. Piwarz kündigte zudem an: "Spätestens nach den Sommerferien wollen wir wieder in den kompletten Normalbetrieb wechseln, wenn es das Infektionsgeschehen erlaubt."