Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich am Freitagabend zuversichtlich über Corona-Lockerungen geäußert - wenn die Infektionszahlen weiter sinken. Priorität hätten Bildung und Kinderbetreuung. Ab 8. Februar sollen alle Abschlussklassen und dann auch die dualen Klassen in die Schulen gehen, stellte er in Aussicht. Bislang sind nur die Abschlussklassen an Gymnasien und Oberschulen wieder zurück im Präsenzunterricht. Und: "Die Vorbereitungen für Öffnungen für Kitas und Grundschulen laufen", sagte Kretschmer in einem Online-Forum zur Corona-Situation in Ostsachsen.