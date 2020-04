Museen, Bibliotheken und Ausstellungsräume sollen in Sachsen und Sachsen-Anhalt ab dem 4. Mai wieder öffnen können. Das kündigten die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff, am Sonntag in Halle nach Beratungen über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie an. Außerdem wollen beide von der 800-Quadratmeter-Regel für Geschäfte abrücken. Entsprechende Punkte stimmten sie für ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den anderen Länderchefs am 6. Mai ab.