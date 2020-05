Sachsen will die Einschränkungen in der Corona-Krise ab 6. Juni weiter lockern. Das teilten Ministerpräsident Michael Kretschmer und Gesundheitsministerin Petra Köpping nach einer Kabinettssitzung in Dresden mit. Die Kontaktbeschränkungen sollen etwa bei Familienfeiern erleichtert werden. Auch Busreisen sollen wieder möglich sein. Maßnahmen wie Abstandsgebot und Maskenpflicht bleiben aber. Endgültig will das Kabinett in der kommenden Woche darüber befinden. Zuvor soll es eine Anhörung geben.