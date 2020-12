Sachsen plant, Besuchern in Pflegeheimen kostenlos Masken zur Verfügung zu stellen. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag an. Dabei handle es sich um partikelfiltrierende Masken im Standard von FFP2-Masken. Die Verteilung von fünf Millionen Gratis-Masken an die Einrichtungen soll nächste Woche starten. Man wolle damit die Menschen unterstützen, damit gerade in der Weihnachtszeit Besuche stattfinden können, so Köpping. Sie betonte, dass es in Sachsen genügend Schutzmasken auf Vorrat gebe. Die Reserven würden durch die Verteilung der Gratis-Masken nicht gefährdet.

Wir möchten, dass Menschen ihre Familien besuchen können. Petra Köpping Sächsische Gesundheitsministerin

Gleichzeitig verdeutlichte die Ministerin, dass die Lockerung für Übernachtungen in Hotels oder Pensionen während der Weihnachtsfeiertage kein Aufruf zur touristischen Nutzung ist. Es gehe darum, dass Angehörige besucht werden können. In diesem Sinne sollte so eine Übernachtung nicht mehr als einen Zeitraum von zwei bis drei Tagen umfassen. Köpping bittet hier, verantwortungsbewusst mit den Regelungen umzugehen.

Infektionszahlen am Wochenende gestiegen