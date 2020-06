Darf der Arbeitgeber eine Maskenpflicht anordnen?

Silvio Lindemann: Die Maskenpflicht besteht weiterhin, wenn auch eingeschränkt und nicht mehr in allen Bereichen, sondern nur dort, wo es zu Kundenkontakt kommt oder wenn unter Arbeitnehmern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Es ist aber zulässig, auf die Masken zu verzichten, wenn es andere Schutzmaßnahmen gibt, wie zum Beispiel die Acrylglasscheiben, die wir von einigen Geschäften schon kennen. In vielen Geschäften wird es aber nicht möglich sein, wenn es zu direktem Kundenkontakt kommt, wie zum Beispiel in der Gastronomie oder in vielen Einzelhandelsläden.