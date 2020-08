Die Leipziger Verkehrsbetriebe wollen ab 1. September gemeinsam mit der Stadt die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr kontrollieren. Das haben die Verkehrsbetriebe und das Ordnungsamt am Freitag bekanntgegeben. Hintergrund ist die neue Verordnung des Freistaats. Demnach wird ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro für Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln fällig, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.