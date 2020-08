Der sächsische Landesschülerrat ist für eine zeitlich begrenzte Verschärfung der Hygienemaßnahmen für Schüler. "Zumindest in den ersten drei Wochen nach den Sommerferien" sollte für Schüler Maskenpflicht in Schulgebäuden bestehen, meinte der Landesschülerrat. Die von Sachsen angestrebte generelle Schulbesuchspflicht nannte die Schülervertretung "richtig und wichtig". Aber: Dies bedeute nicht, überstürzt zu reagieren, weshalb die temporäre Maskenpflicht vorgebracht wurde.

Joanna Kesicka setzt sich als Vorsitzende des Landesschülerrats für Sachsens Schülerschaft ein. Bildrechte: Joanna Kesicka

Zudem sollte in Klassenzimmern weiterhin ein Abstandsgebot von 1,5 Metern gelten, sagten die Schülervertreter. Die Corona-Infektionszahlen stiegen seit Wochen wieder an, zugleich würden immer mehr Reisewarnungen und -hinweise ausgesprochen. "Damit kehren, zumindest auf dem Papier, auch immer mehr Schülerinnen und Schüler von Reisen aus Risikogebieten zurück", sagte die Vorsitzende des Landesschülerrates, Joanna Kesicka. Darauf müsse das Vorgehen zum Schuljahresbeginn am 31. August abgestimmt werden.