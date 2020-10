Sachsens Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sollen nach den Ferien ab Montag wieder im Normalbetrieb öffnen. Allerdings gibt es im Vergleich zur bisherigen Praxis einige Anpassungen. Wie das Kultusministerium am Freitagabend mitteilte, müssen Gymnasiasten der Klassen 11 und 12 sowie Berufsschüler auch im Unterricht eine Maske tragen, wenn die Abstände in den Klassenräumen nicht eingehalten werden können. In unteren Klassen spielten Ansteckungen zwischen den Schülern kaum eine Rolle, da die Infektionen von außen hereingetragen würden, hieß es weiter.