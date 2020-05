In Zittau haben sich am Vormittag laut eines MDR-Reporters rund 30 Teilnehmer bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Nach etwa 30 Minuten sei der Protest am Herkulesbrunnen wieder vorbei gewesen. Es habe keine Vorfälle gegeben. Der Protest hatte zwar wenig Teilnehmer angelockt, dafür umso mehr Zaungäste. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, haben gut 150 Menschen den Protestierenden zugeschaut.

In Leipzig soll es am Nachmittag gleich vier Demonstrationen in der Innenstadt und in der Südvorstadt geben. Unter anderem hat das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" dazu aufgerufen, auf dem Markt gegen Kundgebungen zu protestieren, die sich gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise richten. Bei den Versammlungen der vergangenen Wochen seien immer wieder Verschwörungsideologen, Antisemiten und Rechte zusammengekommen, erklärte das Aktionsnetzwerk. Dem müsse man klar und deutlich widersprechen.

Gegen die Corona-Maßnahmen wendet sich die "Bewegung Leipzig". Die Gruppe hat ebenfalls für den Nachmittag auf den Leipziger Markt zu einer Versammlung aufgerufen.



Die Polizei werde das Demonstrationsgeschehen verfolgen, so die Behörde. Unter anderem sei ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am Nachmittag könnte es wegen der Demonstration in der Innenstadt und Südvorstadt zu Verkehrseinschränkungen kommen. Polizeipräsident Torsten Schultze hofft, dass alles friedlich bleibt.