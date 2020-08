Trotz steigender Infektionszahlen hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bundesweit einheitliche Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus abgelehnt. "Die Situation ist in den Bundesländern sehr verschieden", sagte Kretschmer am Montag in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

In Ländern mit hohen Infektionszahlen müsse entschieden gehandelt werden. Dort seien auch Maßnahmen nötig, "die wir beispielsweise in Sachsen nicht treffen müssen". Kretschmer betonte: "Das muss man immer regional abgestimmt sehen und dann auch handeln." Seiner Meinung nach habe es daher überhaupt keinen Sinn, einheitlich gegen den Erreger vorzugehen. Das Entscheidende sei, jetzt "nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen" und alles zu verallgemeinern. Ähnlich hatte zuvor auch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping argumentiert, die bei Regeln aufs Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern blicken will.