Die Abiturnoten im Fach Mathematik werden in diesem Jahr in Sachsen um einen Punkt angehoben. Eine Erhebung bei den Gymnasien habe ergeben, dass der Notendurchschnitt im Leistungskurs im Vergleich zum Vorjahr schlechter gewesen sei, teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit.

Bildrechte: IMAGO