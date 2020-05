Viele Menschen in Mitteldeutschland müssen ihre Reisepläne für den Sommer umstellen. Das hat eine Umfrage des Meinungsbarometers mdrFRAGT ergeben. Demnach gab knapp die Hälfte der Befragten (45 Prozent) an, dass sie ihre Reisepläne geändert haben. Fast die Hälfte (41 Prozent) derjenigen, die ihre Reisepläne geändert haben, plant nun den Sommerurlaub in Deutschland. In ein europäisches Nachbarland wollen 12 Prozent reisen. Viele wollen jedoch gar nicht mehr verreisen: 45 Prozent der Teilnehmer haben angegeben, dass sie aufgrund von Corona den Sommerurlaub in diesem Jahr komplett gestrichen haben.