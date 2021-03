Sachsen bekommt doch mehr Biontech-Impfstoff als angenommen. Am Montag sollen nun 52.650 Impfdosen in den Freistaat geliefert werden, teilte das Deutsche Rote Kreuz am Samstag mit. Das seien rund 4.000 mehr als noch am Freitag angenommen. Biontech komme damit seinem ursprünglichen Lieferversprechen nach, hieß es.