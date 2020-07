Immer öfter wollen sich Patienten in Sachsen von der Maskenpflicht befreien lassen. Das hat die Sächsische Landesärztekammer mitgeteilt. Ihr Präsident, Erik Bodendieck, sagte MDR SACHSEN: "Das ist nicht nur in meiner Praxis so, ich bekomme auch von Kolleginnen und Kollegen gespiegelt, dass der Wunsch nach einem Attest bzw. einer Befreiung größer wird in der Patientenschaft."