In der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meissen werden seit Mitte April das Foyer, der Eingang und die Verkaufsfläche umgebaut. Die Renovierungsarbeiten seien schon länger geplant gewesen. "Nachdem wegen der Corona-Krise derzeit keine Besucher ins Haus kommen, wurden die notwendigen Arbeiten vorgezogen", sagte Sprecherin Bianca Herbst. Mit den Instandhaltungsarbeiten an Fußböden und Wänden solle auch das Erscheinungsbild modernisiert und aufgewertet werden.

Künftig sollen in den umgebauten Bereichen im Erdgeschoss für die Besucher Porzellanneuheiten, Einzelstücke und Beispiele für Tafelkultur im Mittelpunkt stehen. Die Bauarbeiten sollen bis zum Herbst 2020 abgeschlossen sein. Wie hoch der finanzielle Aufwand dafür ist, wollte die Manufaktur trotz zweimaliger Nachfrage von MDR SACHSEN nicht sagen.

Seit Ende März gilt für die Porzellanmanufaktur Kurzarbeit. "Mit Ausnahme des Haus Meissen, in dem sich auch der Meissen Store, das Museum und die Schauwerkstätten befinden, sind nahezu alle Betriebsbereiche weiterhin aktiv, allerdings in reduzierter Form", teilte das Unternehmen mit. Auch Porzellan werde weiter produziert, aber in geringerem Umfang. Die Kurzarbeit für die Mitarbeiter soll bis Mai hinein gelten. Die Lage werde jeden Monat neu bewertet und kurzfristig angepasst, hieß es.