Bereits am Dienstag hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer einen harten Lockdown für den Freistaat angekündigt. Dieser soll jedoch bereits am 14. Dezember beginnen. Kitas und Schulen sollen geschlossen bleiben, auch im stationären Einzelhandel soll es deutliche Einschränkungen geben - voraussichtlich bis zum 10 Januar. Welche Maßnahmen die Sachsen genau erwarten, soll am Freitag feststehen. Allerdings soll es nach Angaben Kretschmers über die Weihnachtsfeiertage Lockerungen geben. Damit weicht er von der Linie der Bundeskanzlerin und der Empfehlung der Leopoldina ab.