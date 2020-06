Zwei von fünf Unternehmen gaben an, dass die Mietausfälle in Zukunft steigen würden. Der VSWG rechnet mit einem Minus von 1,9 bis 2,5 Millionen Euro pro Monat. Zum Verband gehören rund 286.000 Wohnungen. Auch die kommunale Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hatte in ersten Kalkulationen mit größeren Lücken gerechnet als sie tatsächlich ausgefallen sind. Allerdings seien die Mietausfälle von April bis Juni höher als im gleichen Zeitraum 2019. Die Lage müsse weiter beobachtet werden.