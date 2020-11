Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, ist an Covid-19 erkrankt. Das sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Sonntag bei einer Pressekonferenz. "Uns ereilte am Mittag die Nachricht, dass Thomas Schmidt mit schweren Coronavirus-Symptomen getestet worden ist und ein erster Schnelltest ein positives Ergebnis gezeigt hat".