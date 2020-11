Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping hat im Kampf gegen das Coronavirus Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand um Mithilfe gebeten. "Die Gesundheitsämter benötigen unser aller Unterstützung, damit es gelingt, die Corona-Pandemie bekämpfen und überwinden zu können", heißt es in einem Brief, den die Sächsische Landesärztekammer (SLÄK) am Freitag veröffentlichte.

Ministerin wertet Hilfe als starkes Zeichen für Gesellschaft

"Wir brauchen Ihre fachliche Hilfe, Ihre Berufserfahrung und Ihr Engagement", fügte die Ministerin mit Blick auf die Ruheständler hinzu. Das wäre "ein starkes Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft in solch einer Krisensituation zusammenhält". Konkret gehe es um eine mögliche Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung am Telefon oder per Hotline. Auch die fachliche Hilfe der erfahrenen Mediziner im Ruhestand sei willkommen, hieß es. Ministerin Köpping erhofft sich Unterstützung von Medizinerinnen und Medizinern im Ruhestand. Bildrechte: dpa

Köpping: Corona-Infektionsgeschehen noch unter Kontrolle

Trotz des Hilferufs an Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand sieht Ministerin Köpping das Infektionsgeschehen in Sachsen unter Kontrolle. Dem MDR sagte sie, es gebe nur einzelne Gesundheitsämter, die nicht mehr in der Lage seien, Kontakte nachzuverfolgen - etwa im Raum Dresden. MDR SACHSEN ist bekannt, dass zumindest auch der Landkreis Bautzen schon vor Wochen bekanntgegeben hatte, nicht mehr alle Kontakte von Covid-Patienten nachverfolgen zu können.

Kapazitätsgrenze für Anzahl der Corona-Tests pro Tag bald erreicht

Täglich würden fast 10.000 Menschen getestet. Die Ministerin räumte ein, dass man damit an die Kapazitätsgrenze stoße. Wie der Chef des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, am Donnerstag einordnete, steige beim Erreichen der Testkapazitäten auch die Dunkelziffer nicht erkannter Covid-Erkrankungen.