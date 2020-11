Mit Maske und Abstand kauft Ministerpäsident Michael Kretschmer in einer Bäckerei in Wittichenau ein (Archivbild).

Mit Maske und Abstand kauft Ministerpäsident Michael Kretschmer in einer Bäckerei in Wittichenau ein (Archivbild).

Mit Maske und Abstand kauft Ministerpäsident Michael Kretschmer in einer Bäckerei in Wittichenau ein (Archivbild). Bildrechte: dpa

Die Bundesländer beraten am heutigen Montag über einen eigenen Vorschlag, wie sie in der Corona-Pandemie weiter vorgehen wollen. Zuvor hatte sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in mehreren Zeitungsinterviews für eine Verschärfung des November-Lockdowns ausgesprochen. Zugleich plädierte er für einen Fahrplan bis zum Frühjahr 2021. Man wolle nicht nur die nächsten 14 Tage in den Blick nehmen, sondern bis März denken, sagte Kretschmer.