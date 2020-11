Das Kabinett hatte sich am Sonntag in einer Sitzung zu den Haushaltsverhandlungen für den Corona-Doppelhaushalt 2020/2021 befunden. Die Sitzung wurde nach dieser Nachricht unterbrochen. Der Ministerpräsident hatte sich jedoch nicht sofort nach Bekanntwerden von Schmidts Infektion in Quarantäne begeben, sondern ein Pressebriefing zur Demonstration in Leipzig gegeben. Die Staatskanzlei begründete dies mit dem "hohen medialen Interesse zu den Geschehnissen am vergangenen Freitag, aber auch persönlich war es dem Ministerpräsidenten ein wichtiges Anliegen, ein Statement abzugeben."



Alle Kabinettsmitglieder sind den Angaben zufolge auf das Coronavirus getestet worden. Bisher liegen keine positiven Testergebnisse vor.