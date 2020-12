Was im Frühjahr "in Teilen zu viel war, ist heute dringend geboten und wird jetzt von allen staatlichen Ebenen durchgesetzt", kündigte Kretschmer an. Die medizinische Versorgung müsse jederzeit gewährleistet werden. Das sei nicht verhandelbar. Wegen der sich ausbreitenden Corona-Infektionen werde das öffentliche Leben in Deutschland ab kommenden Mittwoch, 16. Dezember, drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. In Sachsen gelten diese strengeren Regeln bereits ab Montag, 14. Dezember.

Michael Kretschmer hat in den vergangenen Tagen mehrere Kliniken und Gesundheitsämter besucht, um sich ein Bild zur Corona-Lage zu verschaffen. Hier war er im Vogtlandkreis unterwegs (Archivbild Bildrechte: Landratsamt Vogtlandkreis