Arbeitswelt Mehr mobiles Arbeiten in Sachsens Verwaltungen seit Corona

Hauptinhalt

Mit den Kollegen in der Teeküche unbeschwert einen Kaffee trinken oder eng beeinander im Konferenzraum sitzen - das ist seit Monaten kaum mehr möglich oder sogar verboten. Die Corona-Pandemie hat in sächsischen Betrieben aber auch der Verwaltung viele Arbeitsabläufe in Frage gestellt und das Arbeiten von früher stark verändert. Für einige Arbeitnehmer ist diese Zeit aber auch eine Chance: Verwaltungen und Betriebe sind derzeit offener für das mobile Arbeiten - also das Arbeiten von zu Hause. In vielen Städten in Sachsen gehört es mittlerweile zum Alltag.