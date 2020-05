Dass während der Corona-Pandemie viele Menschen zu Hause waren, bemerkte Alba besonders in zwei Bereichen: "Vor allem auf Wertstoffhöfen ist zu merken, dass aktuell viel zu Hause ausgemistet und vor allem Sperrmüll und Elektroschrott entsorgt wird", so Susanne Jagenburg.

Im Gegenzug sei der gewerbliche Müll in der Corona-Zeit um bis zu 80, teilweise 90 Prozent zurückgegangen, "weil Betriebe eben auch wochenlang geschlossen waren", so Schodrowski.

Bei der Frage nach der Abfall-Trennung gehen die Antworten etwas auseinander. In Leipzig und Umgebung hätten die Menschen auch während des Lock Downs "ihre Abfälle ordentlich getrennt", meinte André Albrecht vom Entsorger ZAW. "Es gibt im Vergleich zu der Zeit ohne Kontaktbeschränkungen keine Veränderung im Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Abfalltrennung. Das heißt, sie trennen genauso gut – aber manchmal eben auch nicht so gut – wie zuvor", beschrieb Susanne Jagenburg die Lage für die Alba-Gruppe bundesweit.

In einzelnen Regionen sei der Müll etwa zehn Prozent schlechter als sonst üblich getrennt worden, meinte BDE-Sprecher Bernhard Schodrowski. In Hochhaussiedlungen seien die Menschen bei der Mülltrennung nachlässiger als in Einfamilienhaussiedlungen. "Dort wird sauberer getrennt, weil die Eigentümer direkt von den Müllgebühren betroffen sind und man sich in der Nachbarschaft kennt."