01.04.2020 | 11:53 Uhr Mundschutz verstößt nicht gegen Vermummungsverbot

Am Dienstag hat Sachsens Sozialministerin Petra Köpping das Tragen von Munschutzmasken in der Öffentlichkeit empfohlen. In den Sozialen Netzwerken erreichten MDR SACHSEN dazu zahlreiche Fragen. Eine davon war, ob das Tragen der Masken nicht gegen das Vermummungsverbot verstößt.