21.04.2020 | 19:00 Uhr Mundschutzpflicht in Sachsen: Tipps für mehr Durchblick geplagter Brillenträger

Was Brillenträger meist nur von Wintertagen kennen, wenn sie in in warme Räume treten, passiert beim Tragen von Mundschutz jetzt dauernd: Die Brille beschlägt. Immer wieder beim Ausatmen. Was tun, wenn Luft anhalten keine sinnvolle Option ist? MDR SACHSEN hat bei Experten nachgefragt.