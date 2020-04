Ein Bäcker in der Dresdner Neustadt berichtet, dass sich ein Großteil der Kunden an die Mundschutzpflicht halte. Die meisten Kunden kämen mit selbstgenähten Masken in den Laden. Es gäbe aber auch ein paar Kunden ohne Mundschutz, die sich vielmals dafür entschuldigen würden, keine Bedeckung dabei zu haben. "Wenn nicht viel los ist im Laden, dann können wir solchen Kunden auch Brötchen verkaufen. Diese Leute dürfen den Laden dann nicht betreten, sondern müssen davor stehen bleiben und ihre Bestellung abgeben", sagt der Bäcker. Er habe aber auch schon von anderen Filialen gehört, bei denen so viel los, dass sie Kunden ohne Mundschutz wegschicken mussten.