Interview Mutationen bei mindestens drei Prozent der Stichproben in Sachsen

In Sachsen ist die Lage in der Corona-Pandemie weiterhin angespannt. Besorgniserregend ist auch die Virus-Variante, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde. Die ist laut Robert-Koch-Institut ansteckender und verursacht schwerere Krankheitsverläufe. Es wurden bereits Fälle von Görlitz über Dresden, Zwickau und das Erzgbirge bis nach Leipzig nachgewiesen, insgesamt etwa 20. MDR-SACHSEN sprach mit Christian Scholz, Facharzt für Labormedizin des Labors Diagnosticum mit Sitz in Neukirchen, über die Untersuchung der Varianten.