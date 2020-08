In den kommenden Wochen sollen in Sachsen die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Konfirmationen stattfinden. Wie die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens mitteilte, wird ein Großteil der Feiern im September und Oktober nachgeholt, einige aber auch erst im kommenden Jahr. Traditionell ist der Termin in der ersten Jahreshälfte. Insgesamt werden in den sächsischen Kirchgemeinden dieses Jahr mehr als 4.750 Jungen und Mädchen konfirmiert. Das ist fast ein Fünftel aller 14-Jährigen im Freistaat.