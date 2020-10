In Sachsen gilt ab Sonnabend eine neue Corona-Schutzverordnung. Wie Sozialministerin Petra Köpping erklärte, soll die Ausbereitung des Virus mit einem Zwei-Stufen-Modell gebremst werden. In Regionen mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche werden demnach Familienfeiern auf 25 Teilnehmer begrenzt. An Veranstaltungen im Freien können bis zu 250 Menschen teilnehmen, in Innenräumen bis zu 100. In Schulen gilt eine Maskenpflicht, aber nicht im Unterricht.