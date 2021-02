Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und der stellvertretende Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) haben die neue Corona-Schutzverordnung vorgestellt. Demnach soll der Lockdown bis zum 7. März 2021 verlängert werden. Allerdings sind auch in einigen Bereichen Lockerungen geplant. In der neuen Corona-Schutzverordnung sind verankert:

Außerdem sei bei den körpernahen Dienstleistungen auch die Möglichkeit der Fußpflege im Gespräch. Am 5. März will sich das Kabinett die Inzidenzen der einzelnen Landkreise nochmals genau ansehen und entscheiden, ob Veränderungen im Bereich der Schulen und Kitas getroffen werden müssen. Kretschmer sagte, wenn in einem Landkreis dann fünf Tage lang ein Inzidenzwert von 100 überschritten wird, werde es dort zu Schul- und Kitaschließungen kommen.