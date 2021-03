Neue Corona-Verordnung Wie Sachsen aus dem Lockdown kommen will

Sachsen will im Corona-Lockdown wie andere Bundesländer ab dem nächsten Montag wieder mehr Freiheiten ermöglichen. Wie Sozialministerin Petra Köpping nach einer Kabinettssitzung sagte, sollen sich dann wieder zwei Hausstände mit fünf Erwachsenen treffen dürfen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Auch Blumen-, Garten- und Baumärkte sollen dann wieder öffnen dürfen. Grundsätzlich möchte Sachsen den am Mittwoch von Bund und Ländern vereinbarten Regelungen folgen. Die Ausgangssperre und 15-Kilometer-Regel sollen entfallen. Allerdings ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 eine Hotspot-Regel geplant. Betroffen davon wären derzeit die Landkreise Nordsachsen, der Erzgebirgskreis und der Vogtlandkreis.

Schulen ab Mitte März wieder offen - regelmäßige Tests für Schüler und Lehrer

Bildrechte: dpa Auch weitere Schulen sollen bald wieder öffnen können, wenn die Wocheninzidenz nicht über 100 liegt - ab 10. März zunächst die Förderschulen komplett, ab 15. März alle weiterführenden Schulen im Wechselunterricht, wie Kultusminister Christian Piwarz sagte. Begleitend soll es flächendeckend Schnell-Tests für Schüler und Lehrer geben. Sobald genügend Tests vorhanden sind, sollen diese zur Pflicht werden.

Die Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung sollen noch mit dem Landtag sowie Landräten und Oberbürgermeistern abgestimmt werden. Am Freitag will das Kabinett die Verordnung beschließen. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.

Ministerpräsident kritisiert Bund-Länder-Beschluss

Ministerpräsident Michael Kretschmer machte kein Hehl aus seiner Ansicht, dass ihm die geplante Öffnung in Deutschland zu schnell und zu weit geht. Das sei aber nicht die Auffassung aller seiner Amtskollegen, sagte er. Es komme jetzt auf die Zwischentöne an. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Krise sei vorbei und Corona sei nicht mehr gefährlich. Denn das sei der Weg in einen dritten Lockdown.

So sehr wir uns Lockerungsschritte wünschen, so sehr sind wir natürlich in Sorge, dass uns die Situation abermals entgleiten könnte. Michael Kretschmer Ministerpräsident in Sachsen

Wenn das System der grundlegenden Kontaktvermeidung verlassen werden solle, müssten andere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Überall im Freistaat sollten nun Testcenter aufgebaut werden, auch Selbsttests sollten bald in Supermärkten erhältlich sein, so Kretschmer.

Sachsen mahnt mit Protokoll-Notiz zur Vorsicht

Bund und Länder hatten sich am späten Mittwochabend auf ein Verfahren zur Lockerung von Beschränkungen verständigt. Das soll in Abhängigkeit von verschiedenen Inzidenzwerten in fünf Schritten erfolgen. Aus Sachsen gab es aber Vorbehalte gegen die vereinbarten Lockerungen. In einer Protokoll-Notiz des Beschluss-Papiers machte Sachsen deutlich, dass es von der bundesweiten Linie abweichen will: