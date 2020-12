Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag vermeldeten die Gesundheitsämter Sachsens Neuinfektionszahlen.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag vermeldeten die Gesundheitsämter Sachsens Neuinfektionszahlen.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag vermeldeten die Gesundheitsämter Sachsens Neuinfektionszahlen. Bildrechte: dpa

Die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen haben am Sonnabend 1.304 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 220 Neuinfektionen weniger als am Sonnabend vor einer Woche. Die Landkreise Zwickau und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge haben keine neuen Infektionszahlen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle beläuft sich aktuell auf 36.388. Das sind 1.422 weniger als gestern.