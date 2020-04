03.04.2020 | 17:45 Uhr Corona-Krise: Sachsen plant Neuverschuldung von sechs Milliarden Euro

Sachsens Landeregierung hat sich über einen Nachtragshaushalt in Milliardenhöhe verständigt. Den will der Landtag in der nächsten Woche in einer Sitzung im Dresdner Kongress-Zentrum verabschieden. Damit will Sachsen erstmals seit 2006 neue Schulden aufnehmen.