In Sachsen ist offiziell bisher keine Corona-Infektion mit der in Großbritannien entdeckten Mutation bekannt. Gesundheitsministerin Petra Köpping hatte zwar entsprechende Stichprobenuntersuchungen angekündigt - allerdings wird das je nach Klinik bisher unterschiedlich gehandhabt. So teilte das Uniklinikum Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, derzeit nicht gezielt nach dem mutierten Virus zu suchen. Allerdings werde stichprobenweise bei regulären Tests entnommenes Probenmaterial an das Robert-Koch-Institut geschickt.