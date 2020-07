Umgerüsteter Rettungswagen Nordsachsen stellt mobile Corona-Teststation vor

Seit Tagen wird darüber diskutiert, wie, wo und ab wann Reiserückkehrer aus anderen Ländern auf das neuartige Coronavirus getestet werden sollen. Nun geht es auch in Sachsen los: Ab Sonnabend können sich heimgekehrte Urlauber an den beiden Flughäfen in Leipzig/Halle und in Dresden testen lassen. Alternativ kann man sich aber auch an die örtlichen Gesundheitsämter wenden. Nordsachsen hat dafür einen mobilen Testwagen.