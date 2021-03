Die Bundesregierung mahnt angesichts steigender Infektionszahlen die Einhaltung des Bund-Länder-Beschlusses zur Corona-"Notbremse" an. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, der Beschluss vom 3. März müsse umgesetzt werden, und zwar "nicht nur in seinen erfreulichen Passagen, sondern auch in seinen schwierigen".